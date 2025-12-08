 Aller au contenu principal
Un an depuis la chute d'Assad: des parapentistes survolent la place des Omeyyades à Damas

information fournie par AFP Video 08/12/2025 à 14:26

Des parapentistes survolent une foule sur la place des Omeyyades à Damas alors que les Syriens célèbrent le premier anniversaire de la chute du président Bachar al-Assad. IMAGES

Syrie
L'offre BoursoBank