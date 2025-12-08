Des parapentistes survolent une foule sur la place des Omeyyades à Damas alors que les Syriens célèbrent le premier anniversaire de la chute du président Bachar al-Assad. IMAGES
Un an depuis la chute d'Assad: des parapentistes survolent la place des Omeyyades à Damas
