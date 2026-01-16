Le procès de Farhad N, un Afghan qui avait foncé avec une voiture sur un cortège syndical en février 2025 à Munich, faisant deux morts et une quarantaine de blessés, s'ouvre dans la capitale bavaroise.
Un Afghan jugé pour l'attaque à la voiture-bélier de Munich en 2025
