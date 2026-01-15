 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Le marché immobilier va mieux mais pas pour tout le monde !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 15/01/2026 à 14:05

Après trois années de blocage, le marché immobilier ancien a rebondi en 2025, porté par le retour des primo‑accédants et une reprise des transactions. Mais entre crise du logement persistante, prix contrastés selon les villes et délais de vente qui s’allongent, la reprise est encore fragile. Cette bonne dynamique va-t-elle se poursuivre, sous réserve de stabilité politique ? Yann Jéhanno, président du réseau d’agents immobiliers Laforêt, était l'invité de l'émission Ecorama du 15 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Des tracteurs en centre-ville à Toulouse, près de la préfecture, malgré l'interdiction

information fournie par AFP Video 14 janv.
2

Après une nuit devant l'Assemblée nationale, les agriculteurs quittent Paris

information fournie par AFP Video 14 janv.
3

"Conséquences en cascade inédites" en cas de violation de souveraineté au Groenland (Elysée)

information fournie par AFP Video 14 janv.
4

L'année 2025, encore l'une des plus chaudes jamais mesurées... et 2026 ?

information fournie par AFP 14 janv.
3
5

Une violation de la souveraineté du Groenland entraînerait des "conséquences en cascade inédites", dit Macron

information fournie par AFP 14 janv.
18
6

Groenland: les intentions de Trump doivent "être prises très au sérieux" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 14 janv.
1
7

L'année 2025, encore l'une des plus chaudes jamais mesurées... et 2026?

information fournie par AFP Video 14 janv.
8

"À l'Affiche" 100 % cinéma : récompenses, films historiques et grand spectacle apocalyptique

information fournie par France 24 14 janv.
1

La première cohorte du nouveau "service national" vise 3.000 jeunes (Vautrin)

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
2

Iran: les "émeutiers" ne doivent pas semer le trouble (président)

information fournie par AFP Video 11 janv.
3

Mexico : des manifestants dans les rues contre l'intervention des USA au Venezuela

information fournie par AFP Video 11 janv.
4

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
5

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
6

Alexandre Fretti (DG d'Orisha) : "L'Europe est déclassée sur le combat de l'IA !"

information fournie par Ecorama 09 janv.
1
7

CES de Las Vegas : la French Tech a-t-elle convaincu ?

information fournie par Ecorama 09 janv.
8

TIC TECH – IA : les milliards d’Elon Musk, fuite des patrons, la French Tech sous tension

information fournie par Ecorama 09 janv.
1

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
2

Ouigo de moins en moins low-cost, surtaxe des résidences secondaires et jouets dangereux en ligne

information fournie par BoursoBank Clients 20 déc. 2025
3

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
4

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
5

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
6

Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

information fournie par Boursorama 23 déc. 2025
3
7

Mobilisation agricole: l'A61 bloquée dans les deux sens à Carcassonne

information fournie par AFP Video 17 déc. 2025
8

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank