Après trois années de blocage, le marché immobilier ancien a rebondi en 2025, porté par le retour des primo‑accédants et une reprise des transactions. Mais entre crise du logement persistante, prix contrastés selon les villes et délais de vente qui s’allongent, la reprise est encore fragile. Cette bonne dynamique va-t-elle se poursuivre, sous réserve de stabilité politique ? Yann Jéhanno, président du réseau d’agents immobiliers Laforêt, était l'invité de l'émission Ecorama du 15 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Le marché immobilier va mieux mais pas pour tout le monde !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro