Les 52 agriculteurs de la Confédération paysanne sont sortis de garde à vue

Les 52 agriculteurs de la Confédération paysanne arrêtés mercredi après être entrés dans une annexe du ministère de l'Agriculture sont sortis de garde à vue sans poursuite judiciaire jeudi.
