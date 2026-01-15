Malgré les droits de douane renforcés par Washington, la Chine a enregistré en 2025 un excédent commercial historique, porté par l’effondrement de ses importations. Comment Pékin continue de gagner des parts de marché, au point d’inonder l’économie mondiale et de poser un défi urgent à l’Union européenne ? Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 15 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Chine : un excédent commercial record malgré les droits de douane de Trump
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
