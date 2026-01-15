L'Union européenne "doit assumer sa responsabilité stratégique" au Groenland, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères français, alors que les Etats-Unis convoitent ce territoire autonome danois. "L'Union européenne doit prendre toute sa part au Groenland, où la France participe à l'exercice militaire conjoint "Arctic Endurance"," a ajouté le chef de l'a diplomatie Jean-Noël Barrot lors d'un point presse avec son homologue lettone.
L'UE a une "responsabilité stratégique" au Groenland, dit le MAE français Barrot
