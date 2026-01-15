Plusieurs centaines de Bulgares se sont rassemblés à Sadovik pour célébrer le carnaval de Kukeri, durant lequel des hommes déguisés et masqués parcourent les villages en dansant et en faisant sonner des cloches, afin de chasser les mauvais esprits.
Les Bulgares célèbrent le carnaval de Kukeri
