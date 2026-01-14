De Melbourne à Montréal en passant par Londres et Istanbul, des milliers de manifestants dans les rues en soutien au peuple iranien. Depuis plus de deux semaines, l'Iran est secoué par un mouvement de contestation durement réprimé.
Manifestations à travers le monde en soutien au peuple iranien
