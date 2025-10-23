Donald Trump a laissé éclater son exaspération mercredi envers Vladimir Poutine après de nouvelles frappes russes en Ukraine et annoncé des sanctions qualifiées "d'énormes" contre le secteur pétrolier russe, dans l'espoir d'amener Moscou à mettre fin à la guerre en Ukraine.
Ukraine: nouvelles frappes russes, Trump excédé sanctionne le pétrole russe
