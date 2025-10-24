Le président français Emmanuel Macron réagit aux sanctions américaines contre la Russie. "Les annonces récentes du président Trump vont à nos yeux dans la bonne direction, qui ont permis de dire très clairement la réalité de la situation", déclare-t-il lors d'une conférence de presse à Bruxelles à l'issue du sommet européen. SONORE
Ukraine: les sanctions américaines contre la Russie "vont dans la bonne direction" (Macron)
