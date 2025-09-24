 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ugo Bernalicis (LFI) : "La reconnaissance de l'État palestinien est une victoire"

information fournie par France 24 24/09/2025 à 09:58

La gauche salue la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron. Ugo Bernalicis, député LFI du Nord et invité de Mardi politique, se réjouit lui aussi d'un "une victoire" mais demande "des actes concrets". La France Insoumise estime qu’il y a un "génocide" à Gaza dont Israël est responsable et regrette que le président français ne l'ait pas reconnu à la tribune des Nations unies.

