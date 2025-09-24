La gauche salue la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron. Ugo Bernalicis, député LFI du Nord et invité de Mardi politique, se réjouit lui aussi d'un "une victoire" mais demande "des actes concrets". La France Insoumise estime qu’il y a un "génocide" à Gaza dont Israël est responsable et regrette que le président français ne l'ait pas reconnu à la tribune des Nations unies.
Ugo Bernalicis (LFI) : "La reconnaissance de l'État palestinien est une victoire"
