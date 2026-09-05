Donald Trump a cherché vendredi à minimiser l'impact pour les Etats-Unis de la guerre en Iran à l'approche des élections législatives cruciales de mi-mandat.
Trump dit que la guerre en Iran, c'est de la "gnognotte" pour les États-Unis
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