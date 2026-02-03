Des habitants de Kiev se réfugient dans le métro pour passer la nuit alors que la Russie reprend ses attaques contre l'Ukraine après une brève interruption demandée par le président américain Donald Trump au président russe Vladimir Poutine. Des frappes nocturnes ont touché des villes à travers tout le pays, la capitale a quant à elle été visée pendant plusieurs heures. IMAGES
Ukraine: des habitants de Kiev se réfugient dans le métro lors d'attaques aériennes
