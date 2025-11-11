Trop d’entreprises qui se détournent de la Bourse ?

information fournie par Ecorama • 11/11/2025 à 09:10

Le retrait de Nokia de la Bourse de Paris n'est que la partie émergée d'un phénomène plus profond : les marchés cotés se vident, et l'attractivité de la cote française s'effrite. Introductions en chute libre, retraits de plus en plus nombreux mais peu généreux pour les actionnaires, performances décevantes des nouvelles valeurs… la place parisienne n'est pas la seule touchée : Londres, Francfort et même Wall Street voient aussi le nombre d'entreprises cotées fondre. Entre coûts élevés, lourdeurs réglementaires, manque d'analystes sur les petites capitalisations et concurrence croissante du private equity, décryptage avec Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 11 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com