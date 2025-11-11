 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trop d’entreprises qui se détournent de la Bourse ?

information fournie par Ecorama 11/11/2025 à 09:10

Le retrait de Nokia de la Bourse de Paris n'est que la partie émergée d'un phénomène plus profond : les marchés cotés se vident, et l'attractivité de la cote française s'effrite. Introductions en chute libre, retraits de plus en plus nombreux mais peu généreux pour les actionnaires, performances décevantes des nouvelles valeurs… la place parisienne n'est pas la seule touchée : Londres, Francfort et même Wall Street voient aussi le nombre d'entreprises cotées fondre. Entre coûts élevés, lourdeurs réglementaires, manque d'analystes sur les petites capitalisations et concurrence croissante du private equity, décryptage avec Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 11 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 10 nov.
2

Des paquebots en Amazonie pour des délégués de la COP30

information fournie par AFP Video 10 nov.
3

Philipines: au moins 5 morts après le passage du "super typhon" Fung-wong, en route vers Taïwan

information fournie par AFP 10 nov.
4

Début des élections législatives en Egypte

information fournie par AFP Video 10 nov.
5

New Delhi: manifestation pour réclamer des mesures contre la pollution de l'air

information fournie par AFP Video 10 nov.
1
6

Ruée vers l’or noir en Amazonie : Petrobas, ce géant pétrolier qui inquiète au Brésil

information fournie par France 24 10 nov.
2
7

Canicules urbaines : quand la nature fait respirer la ville

information fournie par France 24 10 nov.
8

Webinaire : bien passer ses ordres en Bourse

information fournie par BoursoBank 10 nov.
1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Mamdani, opposant résolu de Trump, aux portes de la mairie de New York

information fournie par AFP 05 nov.
14
4

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane

information fournie par AFP 04 nov.
5

Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Malgré la situation politique, 2025 sera une bonne année pour le marché immobilier !"

information fournie par Ecorama 04 nov.
6

En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris

information fournie par AFP 04 nov.
7

Laurent Guillot (DG d'Emeis) : "Notre titre a encore du potentiel !"

information fournie par Ecorama 06 nov.
1
8

Le Louvre "a privilégié les opérations visibles et attractives", estime la Cour des comptes

information fournie par AFP Video 06 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

1 commentaire

  • 09:42

    beaucoup de patrons menteurs comme pharnex biophytis genzyme neovac ect et AMF ne fait rien

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank