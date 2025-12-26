Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

Wall Street demeure le cœur battant de la finance mondiale, mais l'essor de nouvelles places comme Shanghai, Riyad ou Mumbai soulève la question d'une redistribution des cartes. Entre puissance du dollar, profondeur des marchés américains et innovations technologiques, peut-on imaginer un monde où les investisseurs internationaux ne seraient plus dépendants de New York ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 26 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
