 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?
information fournie par Ecorama 26/12/2025 à 14:00

Wall Street demeure le cœur battant de la finance mondiale, mais l'essor de nouvelles places comme Shanghai, Riyad ou Mumbai soulève la question d'une redistribution des cartes. Entre puissance du dollar, profondeur des marchés américains et innovations technologiques, peut-on imaginer un monde où les investisseurs internationaux ne seraient plus dépendants de New York ? L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 26 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Alexandre Bisson, 21 ans, atteint d'un handicap cognitif dû à un trouble du spectre autistique, prépare des desserts dans la cuisine d'un restaurant d'entreprise où il est apprenti pâtissier. il est aidé par la chef pâtissière Myriam Konforti, à Paris, le 17 février 2023. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )
    Apprentissage : aides maintenues pour les entreprises de moins de 250 salariés
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.12.2025 13:35 

    À partir du 1er janvier, l’aide à l’embauche d’un apprenti restera réservée aux PME de moins de 250 salariés et plafonnée à 5.000 euros pour la première année, en attendant le budget 2026. "L'aide pour les employeurs embauchant des apprentis ne pourra à partir ... Lire la suite

  • Alexandre Bisson, 21 ans, atteint d'un handicap cognitif dû à un trouble du spectre autistique, prépare des desserts dans la cuisine d'un restaurant d'entreprise où il est apprenti pâtissier. il est aidé par la chef pâtissière Myriam Konforti, à Paris, le 17 février 2023. ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )
    Apprentissage : aides maintenues pour les entreprises de moins de 250 salariés
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.12.2025 13:35 

    À partir du 1er janvier, l’aide à l’embauche d’un apprenti restera réservée aux PME de moins de 250 salariés et plafonnée à 5.000 euros pour la première année, en attendant le budget 2026. "L'aide pour les employeurs embauchant des apprentis ne pourra à partir ... Lire la suite

  • Michelin restitue "volontairement" à l'Etat 4,3 millions d'euros d'un crédit d'impôt ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Michelin restitue "volontairement" 4,3 millions d'euros à l'Etat
    information fournie par AFP 26.12.2025 12:37 

    Michelin a versé à l'Etat 4,3 millions d'euros sous forme de "don", selon un arrêté paru vendredi au Journal officiel, qui correspond à une somme reçue par le fabricant de pneus au titre d'un crédit d'impôt pour une usine qu'il a ensuite fermée. "Est accepté le ... Lire la suite

  • Le logo de 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) sur un panneau d'affichage du site de construction de la bourse Tun Razak, à Kuala Lumpur devant les emblématiques tours jumelles de Malaisie. Photo prise le 8 juillet 2015. ( AFP / MANAN VATSYAYANA )
    1MDB : quand des fonds publics malaisiens financent le luxe et le cinéma
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.12.2025 12:35 

    Le détournement du fonds souverain malaisien a permis de financer yachts, œuvres d’art et films hollywoodiens, secouant la Malaisie et Goldman Sachs. 1MDB : des investissements publics aux soupçons de détournement 1Malaysia Development Berhad, ou 1MDB, était un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank