Dans le 8ème arrondissement de Paris, des manifestants ont demandé jeudi l'application de la loi Dalo et la réquisition de logements vacants pour les personnes sans abri.
Paris: mobilisation pour la réquisition de logements vacants
