La ministre de la Santé Stéphanie Rist arrive à l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon pour une visite du service des urgences, alors que l'épidémie hivernale de grippe continue de s'intensifier en France avec un pic épidémique attendu d'ici à début janvier.
Lyon: la ministre de la Santé arrive pour la visite d’un service d’urgences
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro