"Aujourd'hui tous les pays ont des stratégies de désinformation et les mettent en oeuvre", selon Thierry Berthier, maître de conférences en mathématiques, et spécialiste de cybersécurité et de cyberdéfense.
IA : arme de déstabilisation massive ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro