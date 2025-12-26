Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi avoir discuté au téléphone avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, après avoir révélé la veille les détails du nouveau plan américain visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.
Ukraine: Zelensky dit s'être entretenu avec les émissaires américains Witkoff et Kushner
