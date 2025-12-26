Des pluies torrentielles ont déclenché des crues soudaines et des alertes aux coulées de débris dans les zones du sud de la Californie, déjà marquées par les incendies.
Inondations et coulées de boue après de fortes pluies en Californie
