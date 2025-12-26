Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui dans la mécanique du contrôle fiscal : près de la moitié des contrôles en sont désormais issus, et son rôle devrait encore croître dans les prochaines années. Quel est le véritable changement induit par l'IA dans le contrôle fiscal aujourd'hui ? Réponse avec Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 26 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
