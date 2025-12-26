 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26/12/2025 à 13:30

L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui dans la mécanique du contrôle fiscal : près de la moitié des contrôles en sont désormais issus, et son rôle devrait encore croître dans les prochaines années. Quel est le véritable changement induit par l'IA dans le contrôle fiscal aujourd'hui ? Réponse avec Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards. Ecorama du 26 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour optimiser vos impôts