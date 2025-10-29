Trois ans de Giorgia Meloni au pouvoir : le bilan contrasté de l'extrême droite en Italie

information fournie par France 24 • 29/10/2025 à 15:03

Trois ans après son arrivée au pouvoir, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, reste solide dans les sondages. Les politiques de rigueur budgétaire menées par son gouvernement ont payé : les agences de notation ont relevé la note de la dette souveraine du pays. Cependant, les entreprises sont confrontées à une pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement Meloni prévoit de délivrer 500 000 visas à des travailleurs non européens d'ici 2028, une position inattendue pour une dirigeante d'extrême droite. Celle que ses adversaires redoutaient comme une héritière du néofascisme a ainsi surpris par son pragmatisme : de farouche eurosceptique, elle s’est transformée en partenaire de Bruxelles. Reportage de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.