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La F1 de retour en Afrique "au début des années 2030" avec un Grand Prix au Rwanda

information fournie par AFP Video 14/10/2026 à 14:07

La Formule 1 va faire son retour en Afrique "au début des années 2030" avec un Grand Prix au Rwanda, "un moment historique" pour un continent qui n'avait plus accueilli la discipline reine du sport automobile depuis 1993.

Sport
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