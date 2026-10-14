La Formule 1 va faire son retour en Afrique "au début des années 2030" avec un Grand Prix au Rwanda, "un moment historique" pour un continent qui n'avait plus accueilli la discipline reine du sport automobile depuis 1993.
La F1 de retour en Afrique "au début des années 2030" avec un Grand Prix au Rwanda
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