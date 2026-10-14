De la vitesse sur des parcours en ligne droite aux sauts en hauteur défiant la gravité : les meilleurs athlètes lapins d’Europe se sont affrontés à Lysekil, en Suède, à l’occasion des championnats d’Europe de saut de lapin.
Suède: le gratin du saut de lapin réuni pour les championnats d'Europe
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