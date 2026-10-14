Paris : incendie près de la gare d'Austerlitz

Un pompier tente d'éteindre un incendie sur le toit du chantier de Bouygues Bâtiment Île-de-France, près de la gare d'Austerlitz à Paris, le 14 octobre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Un "violent feu de toiture" s'est déclaré mercredi matin dans un bâtiment en rénovation dans le secteur de la gare d'Austerlitz, dans le centre-est de la capitale, sans faire de victimes et il est désormais "maîtrisé", ont déclaré à l'AFP les sapeurs-pompiers de Paris.

Un peu plus tôt, des flammes et de la fumée s'échappaient du haut d'un immeuble, tout près de la gare d'Austerlitz, et les pompiers étaient en intervention sur place, avait constaté un photographe de l'AFP.

"On est sur un violent feu de toiture au 3, boulevard de l'Hôpital, bâtiment qui était en rénovation et qui est adjacent à la gare d'Austerlitz", a précisé l'officier de communication de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

"A ce stade, on a toute la toiture qui est partie, approximativement 1.000 m2, et quelques propagations au quatrième niveau", le dernier étage de l'immeuble, a-t-il encore indiqué.

Il n'y a "pas de victime, pas de manquant à l'appel à ce stade de l'opération", a poursuivi l'officier de la BSPP, ajoutant que le feu était "maîtrisé".

"Le chantier de Bouygues Bâtiment Île-de-France a été évacué et il n’y a aucun blessé. Les sapeurs-pompiers sont actuellement à pied d'oeuvre afin de circonscrire le feu et de sécuriser la zone", a réagi Bouygues Construction, précisant que "les circonstances et l’origine du départ de feu" n'étaient pas établies "à ce stade".

Des pompiers sur le site d'un incendie sur le toit du chantier de Bouygues Bâtiment Île-de-France, près de la gare d'Austerlitz à Paris, le 14 octobre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'immeuble touché est "un bâtiment annexe" à la gare, a précisé de son côté la SNCF à l'AFP.

Le brasier "n’impacte absolument pas la circulation" des trains, "ni les entrées et sorties de gare", a-t-on poursuivi de même source.

Une bonne dizaine de camions de pompiers sont stationnés le long du boulevard de l'Hôpital et du quai d'Austerlitz et les ouvriers du chantier, en veste orange, attendent sur la chaussée, selon un autre journaliste de l'AFP, peu avant 11H00.

Une trentaine d'engins et une centaine de sapeurs-pompiers ont été engagés pour lutter contre le brasier, d'après la BSPP.