La coureuse norvégienne Sigrid Ytterhus Haugset a remporté la 3e étape du Tour de France Femmes. Elle s’est imposée en solitaire après une échappée de 87 kilomètres.
Tour de France Femmes : le tour de force de Sigrid Ytterhus Haugset
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