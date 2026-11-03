À Toulouse, des élèves bloquent le lycée Toulouse-Lautrec lors d'une nouvelle journée de mobilisation lycéenne et étudiante, sous la surveillance des forces de l’ordre.
Toulouse : mobilisation au lycée Toulouse-Lautrec sous surveillance policière
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