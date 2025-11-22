Au programme ce matin : Apple , Publicis , Sodexo , Ubisoft , Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 21/11/2025
Valeurs associées
|271,4900 USD
|NASDAQ
|+1,97%
|84,100 EUR
|Euronext Paris
|+2,51%
|47,240 EUR
|Euronext Paris
|+2,21%
|7,032 EUR
|Euronext Paris
|+3,87%
|15,655 EUR
|Euronext Paris
|-3,15%
