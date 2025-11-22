 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 21/11/2025

information fournie par Libertify 22/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Apple , Publicis , Sodexo , Ubisoft , Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

APPLE
271,4900 USD NASDAQ +1,97%
PUBLICIS GROUPE
84,100 EUR Euronext Paris +2,51%
SODEXO
47,240 EUR Euronext Paris +2,21%
UBISOFT
7,032 EUR Euronext Paris +3,87%
VALLOUREC
15,655 EUR Euronext Paris -3,15%

