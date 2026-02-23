Des stars telles que Leonardo DiCaprio, nominé dans la catégorie Meilleur acteur pour "Une bataille après l'autre" et Emma Stone, nominée dans la catégorie Meilleure actrice pour "Bugonia", foulent le tapis rouge des Bafta.
DiCaprio, Chalamet et Stone arrivent aux Bafta à Londres
