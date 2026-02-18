 Aller au contenu principal
Le négociateur ukrainien salue des "progrès" réalisés au cours des pourparlers à Genève

information fournie par AFP Video 18/02/2026 à 19:02

Les pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains ont donné lieu à des "progrès", a annoncé mercredi le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov à l'issue de ces discussions à Genève.

Guerre en Ukraine
1 commentaire

  19:47

    Ne nous faisons guère plus d'illusions que pour les pourparlers qu’Israël mène avec les Palestiniens concernant l'avenir de Gaza . Comme Netanyahu, Poutine bénéficie du support de Trump et ils peuvent dès lors se permettre de faire traîner les négociations et exiger ce qu'ils veulent

