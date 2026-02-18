Les pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains ont donné lieu à des "progrès", a annoncé mercredi le chef de la délégation ukrainienne Roustem Oumerov à l'issue de ces discussions à Genève.
Le négociateur ukrainien salue des "progrès" réalisés au cours des pourparlers à Genève
