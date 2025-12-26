D'importantes précipitations ont touché la côte est de la Polynésie - l'équivalent d'un mois de pluie en vingt-quatre heures. Des maisons ont été inondées, des routes transformées en torrent pour le réveillon de Noël... Reportage.
Intempéries à Tahiti : des maisons inondées, des routes transformées en torrent
