Frappe des Etats-Unis au Nigéria: une opération conjointe selon Abuja

information fournie par France 24 26/12/2025 à 23:29

Les Etats-Unis ont mené des frappes contre l'Etat islamique au Nigeria dans la nuit de jeudi à vendredi. Et ce soir les autorités nigérianes évoquent d'autres opérations "conjointes" à prévoir prochainement contre les groupes jihadistes.

