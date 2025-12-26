À l’occasion des fêtes, notre focus du samedi soir célèbre un Noël gourmand et engagé. Deux chefs français d’origine africaine, Kafui Aguéou-Kossi et Jacob N’Cho, revisitent les classiques de la cuisine et de la pâtisserie française avec des saveurs venues d’Afrique. Une rencontre croisée pleine de goût, d’identité et d’engagement, où la cuisine devient un outil de dialogue culturel.
Cheffe Kafui et le patissier Jacob N'cho nous régalent avec des mets afro-français
