Le lundi, c'est private equity : dette privée et marché secondaire, deux alternatives de plus en plus accessibles

information fournie par Boursorama 29/12/2025 à 18:30

Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Après, la 3e série de formats courts, découvrez un nouveau numéro du magazine. On revient en détail sur tout ce qu'il faut savoir sur la dette privée et les marchés secondaires quand on est un investisseur particulier. Amine Rais, Partner – secondaries & Mandates, et Maxime de Roquette Buisson, Partner Private Debt, expliquent de façon concrète comment tirer parti de ces nouvelles opportunités.

Le lundi, c'est private equity
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

