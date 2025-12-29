Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Après, la 3e série de formats courts, découvrez un nouveau numéro du magazine. On revient en détail sur tout ce qu'il faut savoir sur la dette privée et les marchés secondaires quand on est un investisseur particulier. Amine Rais, Partner – secondaries & Mandates, et Maxime de Roquette Buisson, Partner Private Debt, expliquent de façon concrète comment tirer parti de ces nouvelles opportunités.
Le lundi, c'est private equity : dette privée et marché secondaire, deux alternatives de plus en plus accessibles
