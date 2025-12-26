Colère agricole: des barrages levés, mais pour mieux revenir en janvier

Des agriculteurs de la Coordination rurale bloquent un rond-point à Auch (Gers), le 26 décembre 2025 ( AFP / Matthieu RONDEL )

La Coordination rurale a levé plusieurs barrages autoroutiers vendredi dans le Sud-Ouest, où quelques agriculteurs irréductibles bloquent encore certains axes pour protester contre la gestion gouvernementale de l'épizootie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC), mais elle appelle à "repartir encore plus fort" en janvier.

"Après 12 jours de lutte, nous levons le camp de Cestas," au sud de Bordeaux, a déclaré dans un communiqué la section girondine du deuxième syndicat agricole, qui déplore le "silence" et le "mépris" opposés par l'exécutif.

Celle des Pyrénées-Atlantiques a confirmé à l'AFP le démontage dans la journée des barrages installés sur l'A64 à Briscous, près de Bayonne, et à un péage de Pau, après une réunion avec le préfet.

Les derniers blocages agricoles encore en place sur des autoroutes se concentrent en Occitanie, notamment à Carbonne, au sud de Toulouse, d'où était déjà parti un premier épisode de mobilisation agricole en janvier 2024.

L'étincelle qui a embrasé les campagnes cette fois-ci a été l'abattage début décembre des 200 vaches d'un troupeau de l'Ariège où avait été détecté le premier foyer de DNC dans le Sud-Ouest, plusieurs mois après l'apparition en France - en Savoie -, de cette maladie qui touche les bovins mais n'affecte pas l'homme.

- "Le gouvernement reste sourd" -

L'intervention de gendarmes pour permettre l'euthanasie a choqué les agriculteurs qui ont multiplié à partir du 12 décembre les barrages sur les autoroutes, essentiellement dans le Sud-Ouest.

Les syndicats agricoles ont été reçus le 20 décembre à Matignon, puis le 23 à l'Elysée pour une réunion sur l'accord de libre-échange UE-Mercosur qui inquiète aussi la profession, mais le ministère de l'Agriculture a répété mercredi que "le protocole" de la DNC tant décrié "ne peut être revu".

"On fait des revendications mais on reste sans réponse. Le gouvernement reste sourd", déplore Jean-Paul Ayres, porte-parole de la Coordination rurale de Gironde (CR33), réclamant l'arrêt de l'abattage de l'ensemble d'un troupeau où un cas a été détecté. "Le combat va continuer à partir du 5 janvier."

"On ne va pas arrêter les actions", avertit aussi Benjamin Loste, coprésident de la CR64, qui affirme que les blocages ont déjà permis des avancées: indemnisations améliorées, création d'une banque de génisses pour repeupler les cheptels touchés ou mise en place d'un test pour détecter la maladie après la vaccination, afin de pouvoir recommercialiser vers l'Espagne et l'Italie, à condition qu'ils l'acceptent.

José Pérez, figure du syndicat aux bonnets jaunes, menace de "monter à Paris" avec 1.000 tracteurs en janvier pour réclamer un moratoire de dix ans sur les réglementations qui entravent, selon lui, l'agriculture française ou encore dénoncer l'accord avec le Mercosur, dont la signature a été reportée, a priori, au 12 janvier.

- "Un peu essoufflés" -

En attendant, après un réveillon sur le bitume à Cestas, comme à Carbonne ou Briscous, Xavier Youx, vice-président de la CR33 est "soulagé de lâcher".

"On est un peu essoufflés, évidemment, de ces 15 jours, on a des fermes à faire tourner, des animaux à nourrir tous les jours pour ceux qui ont de l'élevage", a-t-il ajouté.

Les agriculteurs se sont activés vendredi matin pour nettoyer la portion d'autoroute reliant Bordeaux au Bassin d'Arcachon, au Pays basque et à l'Espagne, qu'ils occupaient depuis le 14 décembre.

La remise en service de cette portion de l'A63 se fera en mode dégradé samedi à 06H, sur une seule voie et à vitesse limitée, a indiqué la préfecture de Gironde, qui espère une réouverture normale au plus tard dimanche matin, en ce week-end du milieu des vacances.

Sur l'A64, "la circulation sera rétablie dès que possible", promet pour sa part la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Sur la rocade d'Albi, les manifestants de la CR, soutenus par la Confédération paysanne, ont aussi quitté le barrage installé sur la RN88. "Il y a encore beaucoup de travail pour rétablir la circulation", selon la préfecture du Tarn.

D'autres, maintiennent, voire élargissent leurs blocages. Sur l'A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers, des agriculteurs sont parvenus à unifier les barrages de Severac d'Aveyron et du Buisson (Lozère), a indiqué à l'AFP Eloi Nespoulous, coprésident de la CR de l'Aveyron, précisant que l'autoroute était désormais fermée à la circulation sur près de 100 km au nord du viaduc de Millau.