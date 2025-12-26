 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Au Turkménistan, une difficile bataille contre le sable

information fournie par AFP Video 26/12/2025 à 17:49

"Autrefois, le village se trouvait sur une butte. Mais à cause de l'avancée du désert, il a fallu descendre de plus en plus bas", raconte le retraité Kakabaï Baïmedov. Au Turkménistan comme dans toute l'Asie centrale, la lutte contre la désertification est lancée.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Ukraine: Macron se dit prêt à reparler à Poutine

information fournie par AFP Video 19 déc.
1
2

Etats-Unis: la Californie face aux inondations

information fournie par AFP Video 25 déc.
3

CAN 2025 : Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie, les cadors assurent

information fournie par France 24 00:09
1
4

La Californie frappée par des pluies torrentielles et des crues soudaines

information fournie par AFP 08:25
5

Paris: mobilisation pour la réquisition de logements vacants

information fournie par AFP Video 13:41
3
6

Ukraine: Zelensky dit s'être entretenu avec les émissaires américains Witkoff et Kushner

information fournie par AFP Video 13:41
1
7

Inondations et coulées de boue après de fortes pluies en Californie

information fournie par AFP Video 13:40
1
8

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 13:30
1

Hong Kong à l'heure du recueillement après l'incendie qui a fait 128 morts

information fournie par AFP 29 nov.
2

Un "immense" ensemble d'empreintes de dinosaures découvert en Italie

information fournie par AFP 20 déc.
3

Vacances de Noël : grand départ à la gare de Lyon

information fournie par AFP Video 20 déc.
4

Un ensemble d'empreintes de dinosaures découvert en Italie

information fournie par AFP Video 19 déc.
5

Dîner de Noël: Emmanuel Macron à table avec les troupes françaises aux Emirats arabes unis

information fournie par AFP Video 21 déc.
6

Italie: l'accès à la fontaine de Trevi, à Rome, bientôt payant

information fournie par AFP Video 20 déc.
3
7

Un homme armé d'un couteau tué par la police dans le centre-ville d'Ajaccio

information fournie par AFP 20 déc.
2
8

Bénin – Flora Coquerel, de Miss France à fondatrice d’une maternité rurale à Bassila

information fournie par France 24 20 déc.
1

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
2

Et s’il n’y avait pas de bulle à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 03 déc.
1
3

Top 5 IA du 28/11/2025

information fournie par Libertify 29 nov.
4

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
5

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
6

Top 5 IA du 26/11/2025

information fournie par Libertify 27 nov.
7

Webinaire : tout savoir sur le crédit immobilier BoursoBank

information fournie par BoursoBank 18 déc.
1
8

Airbus demande le maintien au sol de 6.000 A320 pour mise à jour d'un logiciel défaillant

information fournie par AFP 29 nov.
5

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank