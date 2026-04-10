 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 09/04/2026

information fournie par Libertify 10/04/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Biomérieux , Emeis , Intel, Technip Energies , Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BIOMERIEUX
89,550 EUR Euronext Paris -3,35%
EMEIS
13,810 EUR Euronext Paris -8,30%
INTEL
61,7200 USD NASDAQ +4,70%
TECHNIP ENERGIES
41,100 EUR Euronext Paris +2,90%
VALLOUREC
23,150 EUR Euronext Paris +5,47%

Vidéos les + vues

1

L'ex-détenu en Iran Jacques Paris évoque des conditions de détention "inhumaines"

information fournie par AFP Video 08 avr.
2

Nuage de fumée au-dessus du centre de Beyrouth après une série de frappes israéliennes

information fournie par AFP Video 08 avr.
3

Mission lunaire : qu'ont vu les astronautes d'Artémis 2 ?

information fournie par AFP Video 08 avr.
4

Encore sonnés par la Lune, les astronautes d'Artémis n'en reviennent toujours pas

information fournie par AFP 09 avr.
3
5

Le Cambodge dévoile une statue en l'honneur d'un rat détecteur de mines

information fournie par AFP Video 09 avr.
6

Journaliste d'Al Jazeera tué à Gaza: Israël dit avoir "éliminé" un membre du Hamas

information fournie par AFP 09 avr.
7

Artemis II: "C'est une course de relais" dit une astronaute depuis l'espace

information fournie par AFP Video 09 avr.
8

Moyen-Orient: indices boursiers chez Euronext, les Bourses européennes hésitantes

information fournie par AFP Video 09 avr.
1

L'eurodéputée Rima Hassan sort de garde à vue et sera jugée pour apologie du terrorisme

information fournie par AFP 03 avr.
19
2

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour avril

information fournie par Amundi 03 avr.
3

Farandou appelle les jeunes à rejoindre les métiers de l'industrie de défense

information fournie par AFP 03 avr.
3
4

Arverne présente ses nouvelles ambitions stratégiques

information fournie par Boursorama 03 avr.
5

Cap vers la Lune pour les astronautes d'Artemis

information fournie par AFP Video 03 avr.
6

Rima Hassan sort de son audition devant la police judiciaire

information fournie par AFP Video 03 avr.
1
7

L'eurodéputée Rima Hassan de nouveau entendue par la police après sa garde à vue

information fournie par AFP 03 avr.
18
8

Cuba: premières libérations de prisonniers à La Havane

information fournie par AFP Video 03 avr.
1

Un C-5M Super Galaxy de l'US Air Force arrive à la base aérienne de Fairford

information fournie par AFP Video 11 mars
2

Cash Confidences : comment gérer l’écart de revenus dans un couple ?

information fournie par Boursorama 11 mars
1
3

Quelles opportunités d'investissement suite à la correction du secteur logiciel face à l'IA ?

information fournie par Goldman Sachs 11 mars
4

Vers une rotation boursière : la fin de l'hégémonie des « 7 Magnifiques » en 2026 ?

information fournie par Goldman Sachs 09 mars
5

L'Arabie saoudite abat des drones après les menaces de l'Iran, premier mort français

information fournie par AFP 13 mars
21
6

Le Coin des Experts : Qu'est ce qu'un produit dit Quanto?

information fournie par SG Bourse 12 mars
7

Débris de drone dans une rue de Dubaï après une attaque iranienne

information fournie par AFP Video 12 mars
8

Les États-Unis doivent "finir le boulot" en Iran (Trump)

information fournie par AFP Video 12 mars
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank