Au programme ce matin : Airbus, Crédit Agricole, Forvia, Getlink, NVIDIA. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 08/10/2026
Valeurs associées
|187,260 EUR
|Euronext Paris
|-0,10%
|16,215 EUR
|Euronext Paris
|-1,88%
|8,648 EUR
|Euronext Paris
|-10,85%
|18,740 EUR
|Euronext Paris
|+1,30%
|230,5900 USD
|NASDAQ
|-2,90%
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