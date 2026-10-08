La polémique entre Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus se poursuit, après le long communiqué publié par l’attaquant mardi. Ronaldo a expliqué son départ du rassemblement portugais et reproché à son sélectionneur de ne pas avoir tenu parole. L’affaire a fait la une des quotidiens portugais, éclipsant les quatre victoires du Portugal en Ligue des nations. La presse s’interroge sur son avenir, tandis que Ronaldo assure vouloir poursuivre avec la Seleçao.
Portugal : la polémique se poursuit autour de Cristiano Ronaldo
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