À la une de la presse ce jeudi 8 octobre : le mouvement lycéen vu par la presse étrangère, la mort de Maricarmen Abascal sans avoir pu réintégrer le logement dont elle avait été expulsée à Madrid, la tentative des Tories pour récupérer des électeurs, et une bonne nouvelle concernant la biodiversité.
Espagne : mort de Maricarmen, symbole de la crise du logement
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