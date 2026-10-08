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Espagne : mort de Maricarmen, symbole de la crise du logement

information fournie par France 24 08/10/2026 à 10:33

À la une de la presse ce jeudi 8 octobre : le mouvement lycéen vu par la presse étrangère, la mort de Maricarmen Abascal sans avoir pu réintégrer le logement dont elle avait été expulsée à Madrid, la tentative des Tories pour récupérer des électeurs, et une bonne nouvelle concernant la biodiversité.

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