 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 08/10/2025

information fournie par Libertify 09/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Aperam , Bouygues , Capgemini , Legrand , NVIDIA . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

APERAM
33,380 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
BOUYGUES
37,740 EUR Euronext Paris +1,59%
CAPGEMINI
122,050 EUR Euronext Paris -2,36%
LEGRAND
146,950 EUR Euronext Paris +3,56%
NVIDIA
189,1100 USD NASDAQ +2,20%

Vidéos les + vues

1

Crise politique et dernières négociations : les socialistes inflexibles

information fournie par France 24 08 oct.
1
2

Le groupe Liot reçu par Lecornu à Matignon

information fournie par AFP Video 08 oct.
3

Tel Aviv: veillée aux bougies pour marquer le deuxième anniversaire du 7-Octobre

information fournie par AFP Video 08 oct.
4

Manifestation propalestinienne en Colombie au 2e anniversaire du 7-Octobre

information fournie par AFP Video 08 oct.
5

Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation

information fournie par AFP Video 08 oct.
6

Présidentielle au Cameroun: "Ne laissons pas Paul Biya piétiner de nouveau la démocratie"

information fournie par France 24 08 oct.
7

Raphaël Glucksmann arrive à Matignon pour y rencontrer Lecornu

information fournie par AFP Video 08 oct.
3
8

Un jaguar blessé sauvé des eaux au Brésil

information fournie par AFP Video 08 oct.
1

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
2

“Just walk out” : plus besoin de scanner ses articles à la caisse

information fournie par BoursoBank Clients 07 oct.
1
3

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.
4

Appel de Mazan: "je n'ai jamais voulu violer cette dame", déclare l'accusé

information fournie par AFP 06 oct.
3
5

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
6

"La seule décision sage c'est d'en revenir aux urnes", estime Le Pen

information fournie par AFP Video 06 oct.
3
7

Madagascar : la police réprime une manifestation étudiante

information fournie par AFP Video 06 oct.
8

Madagascar: plusieurs centaines d'étudiants manifestent à Antananarivo

information fournie par AFP 06 oct.
1

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
2

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
3

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
4

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
5

Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans

information fournie par Sycomore AM 11 sept.
6

Prix des médicaments en hausse, monuments plus chers pour certains touristes, arnaques téléphonique

information fournie par BoursoBank Clients 20 sept.
7

Tic Tech / Mistral AI, Owkin, Fruitz, Hexa, Vivatech : les infos Tech de la semaine

information fournie par Ecorama 12 sept.
8

Tic Tech / Aurélien de Meaux (PDG d'Electra) : "Rouler en voiture électrique coûte 3 à 4 fois moins cher qu’une voiture à essence !"

information fournie par Ecorama 12 sept.
10

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank