Des Camerounais chantent et dansent dans les rues de Douala avant l'arrivée du pape Léon XIV. Le souverain pontife célébrera une grande messe en plein air dans la capitale économique du Cameroun.
Cameroun: ambiance festive à Douala avant l'arrivée du pape
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