TIC TECH - WeMaintain rachetée par Otis, Doctolib revalorisée à la baisse, Anthropic freine sa nouvelle IA

information fournie par Ecorama • 17/04/2026 à 14:00

Au menu du Journal de la Tech cette semaine : un signal positif pour la French Tech avec le rachat de WeMaintain par le géant américain Otis, une opération estimée autour de 300 millions d’euros qui relance la dynamique des exits. Doctolib, de son côté, organise une opération de secondaire de 300 millions d’euros et accueille de nouveaux investisseurs, tout en ajustant sa valorisation à la baisse. À un an de la présidentielle, une quarantaine d’entrepreneurs montent au créneau pour défendre leur rôle dans l’économie et tenter de redorer leur image. Dans l’intelligence artificielle, Anthropic choisit de freiner le déploiement de son nouveau modèle, jugé trop puissant pour être mis entre toutes les mains. Enfin, coup d’envoi de la dernière ligne droite avant Vivatech 2026, édition anniversaire très attendue, notamment sur les enjeux liés à l’IA. Les explications de Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness. Ecorama Tic Tech du 17 avril 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.