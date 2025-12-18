Emmanuel Grégoire, nouvelle tête de la liste de la gauche unie pour les municipales à Paris, s'exprime à l'issue d'un déjeuner aux côtés de Ian Brossat et David Belliard. "Si on peut incarner quelque chose d'autre, un message d'espoir pour l'avenir, un message de rassemblement et de capacité à dépasser nos intérêts particuliers au nom de l'intérêt général, et bien on portera ça avec une immense fierté", promet le député socialiste face à la presse. SONORE
Municipales à Paris: "ça va se jouer entre Rachida Dati et nous" estime Emmanuel Grégoire
