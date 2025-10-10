Au menu de ce JT de la Tech : des entrepreneurs français à bout face à l'instabilité politique et la French Tech qui réclame de la clarté, Rishi Sunak qui fait son entrée dans l'univers de l'IA, une levée de fonds record pour Filigran, des départs marquants chez Soitec et Leboncoin, et le retour très attendu de Qui veut être mon associé ? Ecorama Tic Tech du 10 octobre 2025, présenté par David Jacquot et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com
TIC TECH : Microsoft, Soitec, Filigran, "Qui veut être mon associé" : les tops/flops de la tech
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
