 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iran: le fils du chah, Reza Pahlavi, appelle Trump à "aider" le peuple iranien

information fournie par AFP Video 14/02/2026 à 14:13

Le fils du chah déchu, Reza Pahlavi, a exhorté samedi Donald Trump à "aider" le peuple iranien, après que le président américain a évoqué ouvertement le renversement du pouvoir en Iran, sur fond de tractations tendues entre Washington et Téhéran. S

Proche orient
Donald Trump
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Crues: rouge dans le Sud-Ouest, la vigilance orange gagne le Bassin parisien

information fournie par AFP 13 févr.
1
2

Conquête de l'espace : un petit pas pour les femmes, un grand pas pour l'égalité

information fournie par France 24 13 févr.
3

Macron affirme que les Etats-Unis doivent "clarifier" leurs engagements envers des Européens

information fournie par AFP Video 13 févr.
1
4

En Inde, les habitants vivent avec les gibbons au-dessus de leurs maisons pour les protéger

information fournie par France 24 13 févr.
5

Rencontre avec Naïka, pour son premier album "Eclesia"

information fournie par France 24 13 févr.
6

Défense : voici les surprises que prépare l'Europe

information fournie par France 24 13 févr.
1
7

Macron dénonce "l'hydre antisémite" lors d'un hommage à Ilan Halimi

information fournie par AFP Video 13 févr.
2
8

Hénin-Beaumont: Le Pen assiste à l'inauguration d'une allée Ilan Halimi

information fournie par AFP Video 13 févr.
1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
5

Monique Olivier dans l’Orne pour tenter de retrouver le corps de Lydie Logé

information fournie par AFP 10 févr.
6

A Dunkerque, ArcelorMittal acte un four électrique, Macron appelle à poursuivre l’investissement

information fournie par AFP 10 févr.
4
7

Starmer a sauvé sa tête et affiche l'"unité" de son gouvernement, mais jusqu'à quand ?

information fournie par AFP 10 févr.
8

Arrivée d'Emmanuel Macron sur le site d'ArcelorMittal, à Mardyck

information fournie par AFP Video 10 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
4

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
5

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
6

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
7

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
8

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank