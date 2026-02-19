Ancien joueur et capitaine de l'OM, il en est désormais l'entraîneur: quelques jours après avoir été écarté de son poste à Rennes, Habib Beye a été nommé mercredi soir coach du club marseillais, qu'il doit aider à sortir de la crise.
Football: Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille
