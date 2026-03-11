Cash Confidences : comment gérer l’écart de revenus dans un couple ?

information fournie par Boursorama • 11/03/2026 à 13:10

Cash Confidences, c'est le podcast pour aider les femmes (et les hommes !) à prendre en main leur indépendance financière. Comment ? Deux fois par mois, Anna Logacheva et Mariana Mergulhão invitent des experts pour aborder des questions qu'on se pose tous et toutes. Retraite, épargne, investissement, relation à l'argent : aucun sujet n'est tabou.

La saison 4 de Cash Confidences est réalisée en partenariat avec Boursobank et, pour ce premier épisode, Lucile Quillet, journaliste, essayiste et autrice du best-seller "Le prix à payer" et "Les méritantes", parle d'un sujet parfois tabou : l'impact des écarts de revenus sur les dynamiques de couple.

De la gestion du budget quotidien aux renoncements professionnels, en passant par la charge mentale et le travail domestique, elle décrypte comment les inégalités salariales façonnent nos vies de couple et transforment souvent les femmes en "variables d'ajustement".

Le plus troublant ? Même quand les femmes gagnent plus, elles ressentent de la culpabilité et compensent en assumant davantage de tâches domestiques. Un épisode essentiel pour repenser l'argent dans le couple et préserver son indépendance économique.

Les informations partagées dans ce podcast sont fournies à titre informatif et éducatif uniquement. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers personnalisés, des recommandations d'investissement ou des conseils professionnels. Les opinions exprimées par nos invités, y compris les conseillers en gestion de patrimoine, reflètent leurs propres points de vue et ne doivent pas être interprétées comme des directives spécifiques. Avant de prendre toute décision financière, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié pour obtenir des conseils adaptés à votre situation personnelle.