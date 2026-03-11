La chute de 20 % des actions logicielles, alimentée par la crainte d'un remplacement par l'IA agentique, crée des points d'entrée stratégiques pour les investisseurs à long terme. Les entreprises spécialisées dans la gestion des données et la cybersécurité sont particulièrement bien positionnées pour bénéficier de l'accélération des besoins technologiques liés à cette transformation.
Quelles opportunités d'investissement suite à la correction du secteur logiciel face à l'IA ?
