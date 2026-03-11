Le président Emmanuel Macron dépose une gerbe de fleurs devant la statue de la Parole portée à la mémoire des victimes du terrorisme, à l'Hôtel national des Invalides. IMAGES
Macron dépose une gerbe de fleurs à la mémoire des victimes du terrorisme
